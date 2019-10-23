Президент Египта оделся как Путин (ВИДЕО)

Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси явился на встречу с Владимиром Путиным в таком же костюме как у президента России.

Видеозапись со встречи лидеров двух стран появилась в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

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На ролике видно, что оба лидера одеты в черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки. Кроме того, Путин жестом показал Фаттахе ас-Сиси, что их одежда похожа. После этого оба президента посмеялись.

«После вчерашнего совпадения с Эрдоганом сегодня галстук Путина совпал с галстуком Ас-Сиси. Совпадение? Не думаем», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

22 октября костюмы Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые они надели на переговоры, сочли одинаковыми.

Как отметили администраторы страницы «Кремлевский пул РИА», цвета костюма, галстука и рубашки у президентов полностью совпадают. Оба лидера одеты в темные костюмы и светло-голубые рубашки.







Среда, 23 октября 2019 г. 91

Источник: Портал Информер