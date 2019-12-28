Президент Молдавии рассказал о тайнах Владимира Путина

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал об особенностях характера российского лидера Владимира Путина.

По его словам, отличительной чертой Путина является то, что он никого не наказывает, при этом ничего не забывая.

Как отметил Додон, президент России даже спустя десятилетия помнит до мельчайших подробностей «определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений».Он также особо подчеркнул, что на каждой встрече с Путиным может откровенно обсуждать любые сложные вопросы, что позволяет быстрее достигать взаимопонимание и находить решение по вопросам, которые стоят «на повестке дня во взаимоотношениях» Молдавии и России.







Суббота, 28 декабря 2019 г. 69

Источник: Портал Информер