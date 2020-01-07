Президент России Владимир Путин: «Всем здоровья и благополучия»

7 января 2020     6
Президент России Владимир Путин: «Всем здоровья и благополучия»

Российский лидер Владимир Путин встретил Рождество вместе с прихожанами Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге.

В Спасо-Преображенском соборе Путина когда-то крестили, и уже в третий раз он отмечает здесь главный праздник всех православных христиан (до этого он бывал на торжественной службе в 2012 и 2019 годах — прим.ред.).

Вместе с главой государства на праздничную службу в собор приехали полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.
“Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия”, – сказал глава государстваВладимир Путин отметил, что в эти светлые дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём. А также особые чувства приобщения к многовековым традициям, которые передаются из поколения в поколение.

Также президент подчеркнул, что Русская Православная Церковь и другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении исторического и культурного наследия, а также в деле воспитания молодёжи.



Вторник, 7 января 2020 г. 359

Источник: Портал Информер

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