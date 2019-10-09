Президент Украины заявил о невозможности вернуть Крым

9 октября 2019     22
Президент Украины заявил о невозможности вернуть Крым

Украина не сможет вернуть Крым без поддержки западных стран. С такой оценкой выступил украинский президент Владимир Зеленский.

Как пояснил Зеленский, в данный момент у официального Киева нет плана по возвращению полуострова.
«Это очень сложная история. Здесь Украина, к сожалению, сама не справится», — приводит слова политика «РБК-Украина»По словам Зеленского, возвращение Крыма может произойти только в случае совпадения двух обстоятельств: усиления украинской армии и «дипломатических факторов».

В сентябре Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться за Крым «не только словами». В ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» президент Украины отметил, что в «Крымском вопросе» рассчитывает на поддержку властей США



Среда, 9 октября 2019 г. 14

Источник: Портал Информер

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