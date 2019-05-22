Президент Украины назначил заместителей главы АП

В Симферополе завершился второй кинофестиваль «КРЫМДОК»



С 11 по 15 мая в столице Республики Крым состоялись показы документального кино, снятого режиссерами со всей России и из Белоруссии. Каждый день несколько часов в трех залах кинокомплекса «Берг» можно было бесплатно посмотреть творения авторов, которые считают, что в этом жанре также присутствует много творческого начала, характерного для художественных фильмов. — К сожалению, отметил… читать »