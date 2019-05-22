Президент Украины назначил заместителей главы АП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента Андрея Богдана. Соответствующие указы вечером 21 мая опубликованы на сайте президента, информирует Радіо Свобода.
Первым заместителем главы АП назначили Сергея Трофимов.
Также заместителями назначены Кирилл Тимошенко, сценарист студии «Квартал 95» Юрий Костюк, бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапко, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
Источник: Крым.Реалии
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!
Читайте также в рубрике Крым
|
Как в Крыму борются с террористами
Больше 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму, были задержаны в Республике Крым в 2018 году. Об этом 20 мая на совещании по вопросам безопасности в Крыму заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Николай Патрушев–> «В отношении 350 иностранных граждан приняты решения о запрете въезда на полуостров. Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано… читать
|
Патрушев напомнил властям Севастополя, что им необходимо сделать
Сегодня, 21 мая, на совещании по вопросам обеспечения безопасности полуострова секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил властям Севастополя о необходимости разминировать Инкерманские штольни. «Не начата работа по разминированию Инкерманских штолен от снарядов времён Великой Отечественной войны. На безотлагательные решения этого вопроса ещё раз указал президент России в апреле текущего года», – отметил Патрушев. Совещание в Ливадии (Крым)… читать
|
Россияне скрывают свои доходы
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) платят 54 млн россиян, тогда как в стране насчитывается 81,3 млн граждан трудоспособного возраста. В ПФР уточнили «Известиям», что в стране сейчас признаны безработными лишь 800 тысяч человек, еще 2,4 млн — инвалиды.По расчетам ведомства, оставшиеся 24 млн граждан либо получают «черную» зарплату, либо вовсе нигде не работают. Эксперты предполагают, что потенциальный теневой доход от их деятельности может составлять около 12… читать
|
Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден Дружбы
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден Дружбы I степени российскому предпринимателю, основателю OOO «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишеру Усманову «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией». Об этом сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана. Господин Усманов был награжден орденом Дружбы еще в декабре 2018 года, но вручение награды состоялось… читать
|
В Симферополе завершился второй кинофестиваль «КРЫМДОК»
С 11 по 15 мая в столице Республики Крым состоялись показы документального кино, снятого режиссерами со всей России и из Белоруссии. Каждый день несколько часов в трех залах кинокомплекса «Берг» можно было бесплатно посмотреть творения авторов, которые считают, что в этом жанре также присутствует много творческого начала, характерного для художественных фильмов. — К сожалению, отметил… читать