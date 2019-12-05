Премьер Дмитрий Медведев включил Павла Лебедева в Оргкомитет Ялтинского форума

5 декабря 2019     10
Премьер Дмитрий Медведев включил Павла Лебедева в Оргкомитет Ялтинского форума

Подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым распоряжение за № 2882-р утверждает состав Организационного комитета по проведению Ялтинского международного экономического форума.

Координировать действия Оргкомитета будет вице-премьер Дмитрий Козак. Также от правительства в его состав вошли заместители глав министерств и ведомств, силовых структур, Сергей Аксенов и другие руководители Республики Крым.

Севастополь в Оргкомитете будут представлять врио губернатора Михаил Развожаев, вице-губернатор Мария Литовко и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев.

Шестой по счету Ялтинский международный экономический форум пройдет с 23 по 25 апреля 2020 года.

Справка:

VI ЯМЭФ – это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере. Проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, включая 800 иностранных делегатов из более чем 80 стран мира. Почетными гостями ЯМЭФ стали делегации из Франции, Сирийской Арабской Республики, Республики Башкортостан, а также Санкт-Петербурга.

 



Четверг, 5 декабря 2019 г. 239

Источник: Портал Информер

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