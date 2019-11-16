Премьер Медведев поведал о некоторых увлечениях в своей юности

Премьер Дмитрий Медведев поведал, что пел раньше в хоре, но «вовремя» ушел из него. Об этом он заявил во время встречи с деятелями культуры и искусства на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, отвечая на слова руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который пожаловался на то, что хоровое пение больше не пользуется широкой популярностью.
«Я тоже пел, но вовремя ушел», — внезапно отреагировал Медведев. Изумленный Гергиев не нашел ничего лучшего, как сказать, что хоровое пение сказалось на председателе правительства «в хорошем смысле [слова], а не в плохом».
На форуме Медведев также заявил, что дал поручение сформулировать предложения по подготовке трёхлетней программы по реконструкции зданий региональных театров.
В ближайшее время им будет выделено 1,5 млрд рублей для приведения в порядок материальной базы.
Суббота, 16 ноября 2019 г. 8
Источник: Портал Информер