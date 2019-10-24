Премьер Медведев потребовал покончить с поддержкой самовыдвиженцев

24 октября 2019     10
Премьер Медведев потребовал покончить с поддержкой самовыдвиженцев

Премьер-министр России, лидер политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев требует прекратить практику участия в выборах кандидатов, которых поддерживает данная политическая сила, в качестве самовыдвиженцев.

Он озвучил это на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ – кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».

«Там, где принимает участие кандидат, поддержанный «Единой Россией», но который не маркирует себя «Единой Россией», не говорит о том, что он кандидат от «Единой России», в головах у людей возникает недоумение: «Ну, если он от «Единой России», чего он прячется?».

Наши сторонники, кто обычно голосует за нашу партию, начинают в нем сомневаться и могут не проголосовать.

А те, кто вообще не собирались за «Единую Россию» голосовать и за ее кандидатов, все равно за его кандидатуру не проголосуют, потому что он же не отгораживается от партии. Наоборот, партия ему помогает», – сказал Медведев.

Он отметил, что по итогам выборов целый ряд победивших губернаторов выступили с инициативой возглавить региональные отделения единороссов. Премьер считает, что пост партийного секретаря будет добавлять авторитета губернаторам.

Напомним, что 8 сентября врио губернатора Севастополя  Михаил Развожаев заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах в регионе, которые пройдут в сентябре 2020 года.



Четверг, 24 октября 2019 г. 71

Источник: Портал Информер

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