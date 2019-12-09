Премьер Медведев рассказал о своем отношении к решению WADA

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами 9 декабря.

По его словам, Россия должна обжаловать отстранение от соревнований.

«Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — подчеркнул Медведев.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 508

Источник: Портал Информер