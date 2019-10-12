Преподавательница Керченского политехнического колледжа умерла из-за травм, полученных во время теракта

Преподаватель Керченского политехнического колледжа Ольга Грищенко, пострадавшая при взрыве и стрельбе в образовательном учреждении 17 октября 2018 года, умерла в больнице после длительного лечения. Число жертв трагедии возросло до 21, сообщил и.о. директора колледжа Денис Колесник.

“От полученных травм умерла. Она долго лечилась, много операций перенесла и в итоге не выдержала”, – сказал Колесник.

Он отметил, что некоторые преподаватели, которые после курса лечения вернулись к работе, время от времени просят больничный в связи с последствиями от полученных травм.

“У нас сотрудники такие есть – все нормально, а потом на больничный уходят – осколок начал двигаться”, – добавил он.

В свою очередь в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма считают, что Грищенко неправильно причислять к жертвам трагедии.

“Рано или поздно, к сожалению, уйдут из жизни и другие свидетели этих событий. И приписывать их к жертвам, тем самым напоминать и популяризировать имя [напавшего], который совершил бесчеловечное преступление, на мой взгляд, не совсем правильно”, – сказал представитель министерства.

Напомним, что 17 октября 2018 года студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Нападавший покончил с собой. Около 50 человек были госпитализированы, 20 погибло.







Суббота, 12 октября 2019 г. 225

Источник: Портал Информер