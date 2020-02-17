Преступность во время эпидемии коронавируса

Преступники с ножами отобрали у курьера сотни рулонов туалетной бумаги в одном из супермаркетов Гонконга. Общая сумма украденного приближается к 218 долларам, спецоперацию преступники провели не в самом благополучном районе Монг Кок. Покуситься на рулоны неизвестным пришлось из-за коронавируса: на волне потребительской паники туалетная бумага стала крайне дефицитным товаром.

Речь идёт примерно о 600 рулонов туалетной бумаги. Полиция задержала двоих подозреваемых и забрала у них часть партии. На свободе остаётся их помощник, который помогал уговаривать работника службы доставки и запугивал его ножом.

Несмотря на уверения китайского правительства о том, что ситуация с коронавирусом не отразится на поставках продуктов питания и товаров первой необходимости, местные жители стоят в очередях и скупают всё про запас.

Наибольший спрос – на макароны, рис, средства для очистки и дезинфекции. К середине февраля в городе стало практически невозможно купить медицинские маски. Также жители скупают туалетную бумагу и долго хранящиеся продукты.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 497

Источник: Портал Информер