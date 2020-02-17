Преступность во время эпидемии коронавируса

17 февраля 2020     7
Преступность во время эпидемии коронавируса

Преступники с ножами отобрали у курьера сотни рулонов туалетной бумаги в одном из супермаркетов Гонконга. Общая сумма украденного приближается к 218 долларам, спецоперацию преступники провели не в самом благополучном районе Монг Кок. Покуситься на рулоны неизвестным пришлось из-за коронавируса: на волне потребительской паники туалетная бумага стала крайне дефицитным товаром.

Речь идёт примерно о 600 рулонов туалетной бумаги. Полиция задержала двоих подозреваемых и забрала у них часть партии. На свободе остаётся их помощник, который помогал уговаривать работника службы доставки и запугивал его ножом.

Несмотря на уверения китайского правительства о том, что ситуация с коронавирусом не отразится на поставках продуктов питания и товаров первой необходимости, местные жители стоят в очередях и скупают всё про запас.

Наибольший спрос – на макароны, рис, средства для очистки и дезинфекции. К середине февраля в городе стало практически невозможно купить медицинские маски. Также жители скупают туалетную бумагу и долго хранящиеся продукты.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 497

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольский ДКР отправляется в «Космическую одиссею»
Севастопольский ДКР отправляется в «Космическую одиссею»

Во Дворце культуры рыбаков 2020 год объявлен годом Театра. Грандиозную премьеру для гостей и жителей Севастополя готовит Театр имени Кукол, …


Преступность во время эпидемии коронавируса
Преступность во время эпидемии коронавируса

Преступники с ножами отобрали у курьера сотни рулонов туалетной бумаги в одном из супермаркетов Гонконга. Общая сумма украденного приближается к …


На электросетях Севастополя произошла крупная авария
На электросетях Севастополя произошла крупная авария

Около 14:10 17 февраля значительная часть города осталась без света. Большая часть центра и Корабельной стороны Севастополя оказались отключены от …


Севастопольский ТЮЗ отметил свой День рождения премьерой
Севастопольский ТЮЗ отметил свой День рождения премьерой

Севастопольский театр юного зрителя отметил свое 32-летие, подарив гостям премьерный спектакль «Печорин». «Печорин» стал первой премьерой 2020 года.  Под руководством …


Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт
Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

Samsung продолжит работу в России, несмотря на требование российского законодательства предустанавливать отечественный софт на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты