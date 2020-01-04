Пригожин ответил на критику Поклонской

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ответил на слова депутата Натальи Поклонской с критикой «новогодних огоньков». Он считает, что россияне должны радоваться возможности увидеть по телевидению Аллу Пугачеву и Софию Ротару.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы», — сказал Пригожин

По его словам, телеканалы стараются придумывать для новогодних шоу новые декорации, но кардинальные изменения опасны, поскольку эксперименты могут сказаться на рейтингах.Пригожин назвал процесс создания подобных передач адским трудом, начиная с процесса согласования даты съемок.

«Телеканалу, который предлагает съемки в новогоднем шоу, необходимо попасть в график артиста, но это удается не всегда, поэтому приходится идти на компромисс», — отметил он.

Напомним, что ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонскаятелепередачи в новогодние праздники. Парламентарий выразила мнение о том, что людям

Она отметила, что телеканалы не делают никаких изменений в сетке вещания, — «на экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле “муси-пуси” и петросяновские каламбурчики».







Суббота, 4 января 2020 г. 897

Источник: Портал Информер