Призывы Комелова к порче бюллетеней в Севастополе - это экстремизм?

13 августа 2019     13
Призывы Комелова к порче бюллетеней в Севастополе - это экстремизм?

Обращение портить бюллетени на выборах в Законодательное собрание Севастополя опубликовал в Facebook И.Комелов – глава регионального отделения «Родины», которой вместе с другими непарламентскими партиями отказали в регистрации на выборы в местное заксобрание.

По общему правилу недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление голосовавшего.

Закон об основных гарантиях предусматривает два основания для признания бюллетеней недействительными:

– в бюллетене нет никаких отметок (выбор кандидата не сделан);

– в бюллетене отметок больше, чем установлено законом (например, если по закону нужно выбрать только одного кандидата или партию, но в бюллетене отмечено две или более позиции).

Недействительный бюллетень следует отличать от испорченного. Недействительным может быть признан бюллетень, уже опущенный в урну. Если же избиратель сам случайно поставил галочку не в том месте или по ошибке поставил несколько галочек, он может обратиться в избирательную комиссию для замены испорченного бюллетеня.

Испорченные бюллетени погашаются и учитываются в протоколе отдельно. Для замены испорченных бюллетеней бланки печатаются с запасом.

Если в законе нет ответственности за преднамеренную порчу бюллетеня, логично предположить, что нет ответственности и за призывы рвать бюллетени или забирать их с собой.

Действительно, прямо закон не запрещает призывать к таким действиям. Однако практика пошла другим путем.

В 2014 году перед выборами губернатора Санкт-Петербурга депутат Оксана Дмитриева призывала своих сторонников портить бюллетени, чтобы не дать избраться Георгию Полтавченко в первом туре выборов.

За эти призывы Дмитриеву обвинили в «мелком политическом хулиганстве», а депутат Виталий Милонов даже обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Оксаны Дмитриевой.

По мнению Милонова, госпожа Дмитриева «злонамеренно расшатывает конституционные основы государства, препятствует демократическому процессу волеизъявления граждан и подрывает доверие к власти» и её действия можно квалифицировать по ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды).

Кроме того, господин Милонов написал письмо спикеру Государственной думы Сергею Нарышкину с просьбой «скорейшего рассмотрения вопроса о лишении депутатского мандата Оксаны Дмитриевой в связи с её антиконституционной позицией и экстремистскими высказываниями и призывами».

Вероятно, тогда в призывах портить бюллетени экстремизма не нашли. Теперь все иначе.

В июле 2016 года по требованию Генпрокуратуры заблокировали несколько интернет-ресурсов, на которых размещались материалы с призывами бойкотировать выборы.

На сайте Роскомнадзора блокировка обосновывается так:

«Публикации содержат материалы агитационного характера с целью популяризировать среди населения России идею бойкота выборов в Государственную Думу. Деятельность по организации срыва выборов в нижнюю палату парламента подрывает основы конституционного строя РФ, согласно которым высшим непосредственным выражением власти многонационального народа РФ являются референдум и свободные выборы».

Согласно закону об экстремизме, экстремистской деятельностью является:

– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний;

– организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению.

Подстрекательство в уголовно-правовом смысле — это склонение другого лица к совершению преступления.

Подстрекатель — это соучастник преступления.

Вопрос о связи призывов к порче бюллетеней и экстремизма не так прост, как кажется. Действительно, в этих призывах нет признаков использования насилия, призывов к насильственному изменению основ конституционного строя РФ.

Представим себе, что будет, если эти призывы сработают. А вот здесь, правда, тоже есть важные нюансы.

Если призывы к бойкоту сработали, и никто не пошел на выборы, то по одномандатным округам достаточно, чтобы проголосовал хотя бы один кандидат, даже сам за себя.

Если же люди пошли на выборы, но испортили бюллетени (как призывает Комелов), и бюллетени были сочтены недействительными, то здесь есть риск признания выборов несостоявшимися. Значит повторные выборы, а это новые расходы из бюджета!

А что ещё происходит?

Происходит и будоражение умов обывателей и введение их в заблуждение. Действительно, это способно расшатать политическую стабильность, поднять граждан на акции протеста и массовые беспорядки. То есть целенаправленная деятельность по порче бюллетеней может быть вредна.

Остается установить, можно ли считать призыв Комелова к порче избирательных  бюллетеней — насильственным изменением основ конституционного строя РФ, или воспрепятствованием осуществлению гражданами избирательных прав, или воспрепятствованием работы избирательных комиссий, соединенным с насилием или угрозой его применения.

Но этим займутся уже совсем другие специалисты…

Источник: Портал Информер

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