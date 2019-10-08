Прикованная к инвалидному креслу крымчанка стала узницей собственной квартиры

Анна Каширина вместе с мамой Ириной живет на Южном берегу Крыма, в Гаспре. Черное море рядом, живописные пейзажи тоже. Но все эти прелести недоступны хрупкой 31-летней девушке, которая живет на шестом этаже. Анна не может ходить – она инвалид детства. У нее ДЦП. Аня часто бывала на прогулках, пока был жив ее папа.“С дочкой раз в полгода гуляю на улице, не чаще. Доченька у меня легкая, вместе с коляской килограммов 40. Но и я не особо тяжелее, а лестница крутая, если решусь сама ее вниз спустить, то вместе упадем. Вот уже четыре года она находится в плену своей квартиры. Раньше прогулками ее баловал отец, но он умер в 2015 году. У него разболелся желудок. Я ему дала таблеток, а оказалось, что случился инфаркт”, – рассказывает Ирина Каширина.

“Квартиру нам дали, когда доче не было и годика, поэтому не шло и речи о том, на каком этаже будем жить. Анечке диагноз ДЦП поставили лишь в трехлетнем возрасте. А до этого врачи говорили, что проблемы с ножками и ручками пропадут, если я буду делать ей массаж. Уверяли, что со временем все будет в порядке, только нужно набраться терпения. Родовая травма и недосмотр врачей сделали Аню инвалидом на всю жизнь”, – говорит мать.

Второго же ребенка женщина просто побоялась родить – опасалась, что тогда не будет времени для ухода за хворым первенцем.

, – рассказала Ирина Каширина.Сама Ирина по образованию инженер-строитель и уже изучила разные варианты, как же освободить Аню из «заточения».

Честно говоря, когда слышим, кто люди жалуются, что им зарплаты в 50-60 тысяч мало, то просто не понимаем, куда они деньги девают! Самый простой способ решения проблемы – это взять, да и обменят шестой на первый. Сами мы просто не беремся за такое дело, боимся нарваться на мошенников и остаться без крыши над головой”, – рассказывает женщина.

Днями напролет девушка сидит в квартире. Мечты у нее на первый взгляд по-детски наивные: почаще на улице бывать – просто травку руками погладить, под дождик, теплый, грибной попасть.

“Хочу Москве хоть один разик побывать – все своими глазами увидеть, а не по интернету. Представляете, я на ледовом шоу в Ялте была! А потом мне сфотографировалась с самим Алексеем Ягудиным и Максимом Марининым – это такие известные фигуристы”, – взахлеб делится своими эмоциями девушка.

Поездку в Ялту организовал местный депутат, дело было перед сентябрьскими выборами, а девушка до сих пор восторгается и радуется, будто все было вчера.

Помочь этой семье можно, связавшись с мамой Анны – Ириной Владимировной – по телефону +7 (978) 740-67-49.





Вторник, 8 октября 2019 г. 103

Источник: Портал Информер