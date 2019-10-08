Прикованная к инвалидному креслу крымчанка стала узницей собственной квартиры

8 октября 2019     20
Прикованная к инвалидному креслу крымчанка стала узницей собственной квартиры

Анна Каширина вместе с мамой Ириной живет на Южном берегу Крыма, в Гаспре. Черное море рядом, живописные пейзажи тоже. Но все эти прелести недоступны хрупкой 31-летней девушке, которая живет на шестом этаже. Анна не может ходить – она инвалид детства. У нее ДЦП.  Аня часто бывала на прогулках, пока был жив ее папа.“С дочкой раз в полгода гуляю на улице, не чаще. Доченька у меня легкая, вместе с коляской килограммов 40. Но и я не особо тяжелее, а лестница крутая, если решусь сама ее вниз спустить, то вместе упадем. Вот уже четыре года она находится в плену своей квартиры. Раньше прогулками ее баловал отец, но он умер в 2015 году. У него разболелся желудок. Я ему дала таблеток, а оказалось, что случился инфаркт”, – рассказывает Ирина Каширина. 

“Квартиру нам дали, когда доче не было и годика, поэтому не шло и речи о том, на каком этаже будем жить. Анечке диагноз ДЦП поставили лишь в трехлетнем возрасте. А до этого врачи говорили, что проблемы с ножками и ручками пропадут, если я буду делать ей массаж. Уверяли, что со временем все будет в порядке, только нужно набраться терпения. Родовая травма и недосмотр врачей сделали Аню инвалидом на всю жизнь”, – говорит мать.
Второго же ребенка женщина просто побоялась родить – опасалась, что тогда не будет времени для ухода за хворым первенцем.

“Дочка плохо владеет руками, не может сама ходить – по дому передвигается на коленях или в коляске, но интеллект у нее сохранен: есть диплом оператора компьютерного набора. Вот и друзей у нее в интернете много. Подавали заявку на трудоустройство в центр занятости, но нам ничего не предложили”, – рассказала Ирина Каширина.
Сама Ирина по образованию инженер-строитель и уже изучила разные варианты, как же освободить Аню из «заточения». “Пандус вряд ли поможет, потому что слишком крутая лестница, по этой же причине нельзя использовать специальное устройство для колес, которое помогает коляске “идти” по ступенькам. В Севастополе делают специальные лифты, которые можно на дом “вешать”, но он стоят порядка 8 миллионов рублей. Откуда у нас такие деньги!? Весь доход семьи около 25 000 рублей: у меня пенсия 9 000, а у Анны – 16 000 рублей.

Честно говоря, когда слышим, кто люди жалуются, что им зарплаты в 50-60 тысяч мало, то просто не понимаем, куда они деньги девают! Самый простой способ решения проблемы – это взять, да и обменят шестой на первый. Сами мы просто не беремся за такое дело, боимся нарваться на мошенников и остаться без крыши над головой”, – рассказывает женщина.

Днями напролет девушка сидит в квартире. Мечты у нее на первый взгляд по-детски наивные: почаще на улице бывать – просто травку руками погладить, под дождик, теплый, грибной попасть.
“Хочу Москве хоть один разик побывать – все своими глазами увидеть, а не по интернету. Представляете, я на ледовом шоу в Ялте была! А потом мне сфотографировалась с самим Алексеем Ягудиным и Максимом Марининым – это такие известные фигуристы”, – взахлеб делится своими эмоциями девушка. 

Поездку в Ялту организовал местный депутат, дело было перед сентябрьскими выборами, а девушка до сих пор восторгается и радуется, будто все было вчера.

Помочь этой семье можно, связавшись с мамой Анны – Ириной Владимировной – по телефону +7 (978) 740-67-49. 


Вторник, 8 октября 2019 г. 103

Источник: Портал Информер

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