Приморский юрист требует привлечь Путина к административной ответственности

12 августа 2019     27
Приморский юрист требует привлечь Путина к административной ответственности

Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в ГИБДД заявление с просьбой привлечь к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Обращение Чихунов подал через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю.

О вероятном правонарушении юрист узнал из новостей. Он просит наказать Путина и людей, которые ехали с ним на «Урале», по статье 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»).

Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей. Оштрафовать юрист просит также других участников мотопробега.

Чихунов заметил, что закон для всех один и не должно быть «никаких двойных стандартов».

Напомним, что Владимир Путин 10 августа посетил в Крыму организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона». Глава государства приехал на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал».

За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске — глава Крыма Сергей Аксенов.

СМИ напоминают, что ГИБДД уже приходилось комментировать вероятные нарушения ПДД Путиным. Как известно, в 2010 и в 2011 годах глава государства также присоединялся к байкерам в их акциях в Крыму и Краснодарском крае и не пользовался шлемом.

В Госавтоинспекции пояснили, что действие ПДД не распространяется на участки дорог, закрытые для движения транспорта при проведении массовых мероприятий.

 


Понедельник, 12 августа 2019 г. 7

Источник: Портал Информер

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