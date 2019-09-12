Принять участие в переписи населения в Крыму можно будет в режиме онлайн

Крымчане смогут принять участие во Всероссийской переписи населения 2020 года через портал госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата.

«В октябре 2020 года на территории Республики Крым пройдёт Всероссийская перепись населения. Основным нововведением этой переписи станет возможность заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в интернете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Кроме того, при заполнении переписных листов крымчане смогут переписать не только себя, но и членов своего домохозяйства», – говорится в сообщении.

Пройти интернет-перепись также можно будет и в МФЦ, где намерены обеспечить гостевые рабочие места.

Для удобства в лист переписи будут внесены данные из профиля пользователя на госуслугах. После заполнения листа пользователю на электронную почту, в приложение и на портал госуслуг придет штрих-код, который нужно будет показать переписчику. Он сможет его считать как с распечатанной копии, так и с экрана гаджета.

«Напомним, крымские регистраторы завершают обход домов. Уже этой осенью на основе полученных данных будет подготовлен организационный план проведения Всероссийской переписи населения в Республике Крым, который предусматривает деление территории на счетные и переписные участки, чтобы определить, какое количество персонала понадобится для проведения переписи», – добавили в пресс-службе.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Она проводится для получения актуальных статистических данных о населении в стране.

Предыдущая перепись населения в России проводилась в 2010 году. После возвращения Крыма в состав России осенью 2014 года была организована отдельная перепись на территории полуострова. Ее итоги были подведены в марте 2015.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 369

Источник: Портал Информер