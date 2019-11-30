Причины, по которым в России строится плохое жилье

При этом организовать сквозные подъезды с входами со стороны проезжей улицы, чтобы увеличить количество клиентов, невозможно.

Дома на 1000 квартир

Дело в том, что нормативы, по которым необходимо обустраивать городские территории, расписаны исходя из микрорайонной застройки в 60 гектаров. Это создаёт разреженную городскую среду с большими дворами, одной-единственной улицей и зеленью, которая заполняет пустые пространства, — вспомните типовой советский микрорайон.

Если те же нормативы применять к небольшим территориям, например, к кварталу в 5 гектаров, то для обеспечения территории необходимыми улицами, дворами и инфраструктурой приходится минимизировать пространство для строительства.

В погоне за прибылью застройщика – это приводит к стоящим рядом высоткам.Слишком большие необустроенные дворы



Установленное расстояние от площадок общего пользования (детских, спортивных или для сбора отходов) до окон жилых домов — 12–20 метров, из-за этого любой двор разрастается до 1 гектара — такой крайне трудно и накладно поддерживать в хорошем состоянии.

Показательный пример — двор в пятиэтажной хрущёвской застройке: газоны и деревья, которые заполняют пустые пространства или бесконтрольно разрастаются, а земля становится одним из источников городской пыли.



Парковка, которую невозможно сделать цивилизованной

Согласно нормативам, места автостоянок должны находиться на расстоянии 10–50 метров от жилых домов, при этом на каждую машину отводится минимум 2,5×7,5 метра. При всём желании автомобиль не получится парковать на внешних улицах квартала: они оказываются недостаточно широкими. Многоэтажный паркинг придётся выносить далеко за границы квартала, поскольку чем больше машино-мест, тем дальше от жилых окон он должен располагаться. А удобные для всех встроенные парковки нужно, по нормативам, закопать под землю, делая их баснословно дорогими и неокупаемыми.

В результате машины беспорядочно скапливаются внутри дворов, занимая собой все образовавшиеся в избыточном пространстве лакуны. Отсюда хаотичная парковка, дискомфорт для детей и пешеходов, постоянные пробки на въезд и выезд.

Источник: Портал Информер