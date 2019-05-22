Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.

«Не смогли предотвратить трагедию в октябре прошлого года в колледже в Керчи, в результате которой погиб 21 человек и более 70 пострадали. Причины установлены. Среди них в том числе явные недостатки обеспечения безопасности массового пребывания людей. Выводы сделаны и приняты соответствующие меры не только в Крыму, но и по всей стране», – отметил Патрушев.

17 октября 2018 года в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал гранату и открыл стрельбу. 31 октября глава комитета Госсовета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александр Шувалов на сессии крымского парламента предоставил уточнённые данные о пострадавших 17 октября во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже. Всего 67 человек.

«Общее количество пострадавших и погибших составило 88 человек, в том числе 52 ребенка. Всего скончался 21 человек, среди них — 10 детей. На месте ЧС погибло 16 человек, включая стрелка, в больницах умерли четыре человека, при транспортировке — один человек», — заявил парламентарий.

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