Пришельцы с планеты «Команда Чалого» или «Кто подрывает корни дуба?»

Сознаюсь, никогда не верил в НЛО и посещающих нас инопланетян. А сейчас почти начинаю верить. Хотя десантирующих из “летающих тарелок” пучеглазых человечков не видел. По большому счёту это ничего не значит: я никогда живьём не видел атома водорода и кислорода, но H2O – то есть воду – пью каждый день. Поэтому в атомы верю.

Вот и с инопланетянами что-то в этом роде: выползающими их из НЛО не наблюдал, но по косвенным признакам почти уверовал.

Ведь, как говорится в Священном писании: «По плодам узнаете их».

То есть по делам, хотя точнее сказать – по делишкам.

Именно так и догадался: здесь они, здесь! Расположились в здании по адресу: улица Ленина, дом №3 – с мандатами депутатов Законодательного собрания.

Первым делом “омандатившиеся” инопланетяне установили себе запредельные зарплаты. Правда, говорят, что некоторым и этих десятков тысяч не хватило! А “озарплатившись”, стали творить дела и делишки – а на них-то и прокололись.



Подозрение, что в депутаты пришли инопланетяне, появилось ещё в ходе выборов 14 сентября 2014 года. Народ, глядя на утыканные билбордами улицы города, спрашивал, как в кинофильме “Мимино”: “Кто такой? Почему не знаю?”. Я тоже спрашивал тогда. Но подозрение, что эти творцы городских законов родом с других планет, укрепилось после того, как они завалили законопроект о национализации так ловко украденных у народа в эпоху “незалежности” предприятий.

По правде сказать, от тех предприятий остались в основном рожки да ножки, но мы-то с вами свято верили и верим поныне, что восстановим их. Особенно дороги и греют душу воспоминания о Севморзаводе.

Севастопольцы два десятилетия ходили на митинги и пикеты, писали письма и резолюции, в которых требовали: “Морзаводу – быть!”. Об этом знал весь город. Но откуда это было знать космическим пришельцам?

Они ведь прибыли к нам на летающей тарелке “Команда Чалого”, о чаяниях аборигенов не догадывались. Вот и проголосовали против национализации. Да и то верно: зачем национализировать, если можно переприватизировать.Вот на этом проколе я их вычислил: не иначе как из глубин галактики ребята! Хотя всё ещё сомневался…

Окончательно утвердился в догадке, когда услышал о бурной деятельности пришельцев вокруг символики города. Впрочем, на эту тему размышлять буду уже без налёта юмора.

К символике города относятся гимн, герб и флаг. С гимном Севастополя, как, надеюсь, ещё помнят истинные севастопольцы, эксперименты уже проводились. Был тут у нас деятель по фамилии Мамчак. Депутатом он не был, но в рядах ВМСУ – этих наследников запорожцев, плававших на своих лодках-чайках под водой ещё 500 лет назад – подправлял текст “Легендарного Севастополя”.

Мамчак считал, что Пётр Градов неправ, утверждая, что Севастополь – гордость русских моряков. На городских телеканалах этот неадекватный тип, с которым мне приходилось общаться, с благословения своего начальства и по собственному душевному порыву доказывал, что главной мыслью текста гимна должны быть слова: «Білокам’яна столиця українських моряків».

Это о Севастополе.

После очередного появления Мамчака с этим бредом на ТВ “Бриз” я позвонил ему и сказал, что как депутат горсовета голосовал в 2000 году за текст П.Градова, а то, что он творит, – это издевательство. Пан Мирослав тогда ответил мне, что Севастополь теперь главная база ВМСУ, он своими корректировками гимна восстанавливает реальность. Короче говоря, к консенсусу мы с ним не пришли.

И вот надо же, прошло почти пять лет, как Мамчак с ВМСУ сгинули с севастопольской земли и бухт города, – и уже появились “новые мамчаки”. Они, правда, начали не с гимна, а с герба и флага. И опять пошли ссылки на реальность дня, подаваемую под соусом “возврата к историческим корням”. Что интересно, нынешние депутаты Заксобрания говорят о давно зреющей идее новых геральдических символов.

Как-то странно получается: неужели пока все патриотические силы Севастополя противостояли “мамчаковому” нашествию, митинговали против захода кораблей НАТО в наши бухты, сражались с неофашистами Тягнибока на наших улицах, кто-то сидел тихонько под одеялом и корпел над новыми символами? “Красный” горсовет 1998-2002г.г., депутатом которого я был, приступил к работе над символикой только после двух лет труда по разгребанию того, что натворили предшественники под управлением В.Семёнова. Нынешние же законодатели местного разлива взялись за герб и флаг. Других городских проблем, требующих срочного решения, они не увидели, а спрашивать мнение людей, проголосовавших за них, посчитали лишним.

Один из инициаторов “возврата к корням” председатель комиссии по законотворчеству Виктор Посметный без всяких экивоков заявил:

«Есть такие случаи в жизни, когда требуется принимать волевое решение, исходя из своих внутренних убеждений. Если вы считаете их правильными – нужно принимать».

Не кажется вам, уважаемые читатели, что демократичность в этих словах так и прёт, а говорящий подобное даже не из космоса, а с Майдана киевского прибыл к нам прямым ходом?! Тамошние ребята ныне только по своим внутренним убеждениям и действуют.

Продолжая тему, хочу сообщить Посметному и Ко, что герб у Севастополя, как и флаг, имеется. Они приняты депутатами городского Совета 21 апреля 2000 года соответственно решениями №518 и №519.

Подлинник герба согласно п.3.1 решения “постоянно хранится в кабинете председателя горсовета”. Учитывая правопреемственность Заксобрания в отношении горсовета, теперь, надо полагать, он должен храниться в кабинете Алтабаевой? А оригинал флага и подлинник Положения №519 п.3.1 – в здании горсовета (теперь Заксобрания)?

Какие-либо подковёрные манипуляции с символикой города запрещены. Положение о гербе, п. 1.5, гласит: “Замена герба города гербом нового образца допускается как исключение и только по решению местного референдума”.

То, что творят сейчас инициаторы “возврата к корням” под руководством Чалого, нельзя расценить иначе, как надругательство, что согласно п. 4.1 Положения о гербе и Положения о флаге “является позором для лица, его совершающего, и влечёт за собой для жителя города осуждение по месту жительства или работы…”. Есть в Положениях и предостережения об уголовной ответственности за надругательство

Что же касается якобы намерений инициаторов нового герба связать вариант герба от 1893 года с советской символикой, то подобные заявления явно от лукавого. Господа просто-напросто взяли называемый в народе царский герб – весь в грифонах, орлах, коронах и цепях с якорями да в придачу с вензелями двух царей, проигравших вчистую войну англо-французам с турками, и бросили под ноги неведомому зверю грифону золотую звезду города-героя.

Иначе, как оскорблением ещё живущим героям, это не назову!

В качестве действующего герба города, принятого в 2000 году депутатами в условиях нарастания махрового украинского национализма и антисоветизма, был подтверждён принятый в феврале 1969 года герб по эскизам севастопольских художников С.Шахунова и Н.Крыловой.

Делать это в условиях почти оккупационных было очень непросто. Герб отражает в лаконичной художественной форме героическую историю города, высшим проявлением которой явились две обороны Севастополя, нашедшие отражение в памятнике Затопленным кораблям и медали “Золотая звезда”. Герб выдержан в традициях абсолютного большинства гербов городов России и других стран. Более того. Бережно относясь к истории своего города, депутаты “красного” горсовета в Решении №518 записали (п.8): “Герб города Севастополя образца 1893 года считать и использовать как неофициальный исторический символ и историческую достопримечательность города”. Флаг города “красным” горсоветом был с нуля рождён. Постоянной комиссией по законности и правам граждан был объявлен через городские СМИ конкурс на эскиз флага. Было получено почти 40 вариантов флага, которые для ознакомления севастопольцев были выставлены в вестибюле горсовета. Мелкие, но многочисленные и крикливые националистические проукраинские организации города требовали отразить во флаге Севастополя “жовто-блакитну реальность”. На том же настаивали депутаты меньшинства, отражавшие позицию городской администрации. Им хотелось иметь во флаге города-героя хоть что-то от флага Украины.Мы, депутаты-коммунисты, имевшие большинство, в качестве флага утвердили образец, предложенный общественной организацией “Трудовой Севастополь”, победившей на конкурсе. Сегодня этот флаг развевается на всех официальных учреждениях города. Мне не стыдно за то, что я голосовал за него! Удивительным образом наш флаг схож с флагом Москвы. Принятые пятнадцать лет назад герб и флаг города в условиях жёсткого противостояния киевской власти стали моральной поддержкой и опорой севастопольцам – патриотам города и России. Кого-то может смутить, что вроде бы московская геральдическая комиссия одобрила представленные эскизы, авторство которых приписывают отставному адмиралу Александру Ковшарю. Насчёт авторства у меня большие сомнения – исходя из того, как я о нём наслышан. Что касается московской комиссии, то она далеко от нас, а нам под этим флагом и с этим гербом жить – и хотелось бы жить, уважая и чтя их. Источник: Портал Информер

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