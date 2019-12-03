При департаменте общественной безопасности Севастополя сформирован Общественный совет

При департаменте общественной безопасности состоялось первое заседание Общественного совета, в состав которого вошли представители организаций, деятельность которых направлена на поддержание правопорядка, противодействие коррупции, защите прав ребенка и обеспечении пожарной безопасности.

«Сегодня развивать диалог между властью и обществом – это наша главная задача. Надеюсь, что Общественный совет будет работать не для «галочки», а станет нашим полноценным помощником и центром притяжения активных граждан по решению различных задач. Наша цель в рамках такого взаимодействия обеспечить безопасность жителей города и своевременно реагировать на возникающие угрозы», – отметил и. о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.

В ходе заседания члены Общественного совета выступили с предложениями по приоритетным направлениям деятельности. Все предложения будут учтены в плане работ на следующий год.







Вторник, 3 декабря 2019 г. 82

Источник: Портал Информер