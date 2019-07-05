Проблемных объектов в Севастополе меньше! «ИнтерСтрой» не побоялся трудностей и достроил за свой счёт дом

[embedded content]

На торжественном мероприятии присутствовали представители строительной компании «ИнтерСтрой», благодаря которой жильцы смогли получить свои долгожданные квартиры, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, чиновники и приглашённые.

Олег Леухин. Горожане, в свою очередь, поблагодарили застройщика и региональные власти за то, что получили возможность въехать в своё жилье. Глава региона поздравил новосёлов и пожелал им уюта в своих квартирах. Обратился к севастопольцам и генеральный директор строительной компании «ИнтерСтрой»Горожане, в свою очередь, поблагодарили застройщика и региональные власти за то, что получили возможность въехать в своё жилье. [embedded content] «Длительное время начатый дом никто не собирался достраивать – не было рентабельности. Из 115 квартир, в сотне квартир были обманутые дольщики. В конце 2017 года мы смогли исправить эту ситуацию. Решением Арбитражного суда обязательства по достройке дома и соседней секции – а это еще 35 квартир, которые будут сданы в середине 2020 года, взял на себя новый застройщик, который ничего на этом не заработал», – отметил Дмитрий Овсянников.

По его словам, в Севастополе есть немало многоквартирных домов, где застройщики не выполнили свои обязательства перед людьми, которые купили там жильё. Около 200 семей остаются в ситуации неопределённости.

«Мы оцениваем, что такие сложные ситуации теоретически могут касаться ещё порядка 200 семей. Но официально, как в других субъектах РФ, в реестре обманутых дольщиков у нас никого нет. Мы поднимаем ситуации, когда люди 5-7 лет живут в доме, который в эксплуатацию не введён. Они также в составе этих 200 семей. Например, на следующей неделе поедем разрешать сложную ситуацию к очередному дому на улице Маринеско», – проинформировал Овсянников и добавил, что с каждым годом «сложных» домов становится всё меньше.

Если в 2014 году их было порядка 70, то на начало текущего года – 28. По предположениям губернатора, потребуется ещё 1,5 года, чтобы навести порядок в этом ключе на рынке новостроек.

Для справки:

Строительство дома №19-Б по ул. Корчагина началось еще в 2007 году. Строительная компания «Югмонолитспецстрой» приступила к возведению элитного жилья по невысоким ценам, которое было быстро распродано. Но уже в 2008 году застройщик перестал выполнять обязательства, а в 2010 году, заморозив стройку, начал процедуру банкротства. Двенадцать лет 600 человек ждали возможности въехать в свои квартиры. Все эти годы власти безуспешно пытались найти инвестора, который завершил бы строительство. Ситуацию удалось переломить после вмешательства правительства Севастополя, а компания «ИнтерСтрой» достроила за свой счёт дом.