Прогноз погода в Севастополе и Крыму на 1 августа

1 августа в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 27-29°С. Атмосферное давление ночью 754 мм рт. ст. и днем 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 92%, днём 60%.

По прогнозу облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20ºС; днем 29-31ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 22-24°С; днем 28-30°С.

На Западном побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днём 27-28°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 24-25°С, в Феодосии — 25°С, Алуште — 23°С, Ялте — 25°С, в Евпатории — 24°С, Черноморском — 25°С, у берегов горы Карадаг — 24°С, в Керченском проливе — 26°С, в Азовском море — 26°С.





Четверг, 1 августа 2019 г. 23

Источник: Портал Информер