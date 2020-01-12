Прогноз погоды в Крыму и в Севастополе на 12 января

В воскресенье в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

В Севастополе утром небольшой дождь, днем малооблачно, вечером – ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 7, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 88 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +3, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.

В Ялте утром небольшой снег, днем пасмурная погода, вечером – ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 95 процентов. Ветер северный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от –2 до +2, ближайшей ночью от –2 до –1 градусов.

В Феодосии в течения дня – пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 4, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем – пасмурная погода, вечером – небольшой снег. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 78 процентов. Ветер северный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 2 до 3, ближайшей ночью от 1 до 3 градусов выше нуля.

В Евпатории утром пасмурная погода, днем малооблачно, вечером – ясная и солнечная погода. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 81 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 6, ближайшей ночью от 2 до 3 градусов выше нуля.

Температура морской воды сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории – 8, в Керчи – 7, в Коктебеле – 8, в Севастополе – 9, в Феодосии – 8, в Ялте – 9, на мысе Казантип в Азовском море – 6 градусов выше нуля.







Воскресенье, 12 января 2020 г. 12

Источник: Портал Информер