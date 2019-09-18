Прогноз погоды в Крыму и Севастополе 18 сентября

18 сентября 2019     22
Прогноз погоды в Крыму и Севастополе 18 сентября

18 сентября в Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, 6-11 м/с, днем северо-западный, 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 23-25°С. Атмосферное давление ночью и днем 758 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 85%, днём 65%.

В связи с прохождением холодного фронта, 18-22 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, 19-22 сентября понижение температуры воздуха на 8-10°С — днем 15-20°С, ночью 4-9°С, на побережье 10-13°С.

В Симферополе 18 сентября переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 14-16ºС, днем 25-27ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков; днем временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 25-27°С.

На Западном побережье переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днём 22-24°С.

В Керчи переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью юго-западный, 6-11 м/с, днем юго-западный с переходом на северо-западный, 12-17 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 21-22°С, в Феодосии — 22°С, Алуште — 22°С, Ялте — 22°С, в Евпатории — 20°С, Черноморском — 20°С, у берегов горы Карадаг — 22°С, в Керченском проливе — 21°С, в Азовском море — 20°С.


Среда, 18 сентября 2019 г. 24

Источник: Портал Информер

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