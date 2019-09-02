Прогноз погоды в Крыму и Севастополе 2 сентября

2 сентября в Севастополе ясно и без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 28-30°С. Атмосферное давление ночью 758, днем 759 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 63%, днём 59%.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, в Симферополе 2 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16ºС, днем 29-31ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 28-30°С.

На Западном побережье малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный, 6-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днём 27-29°С.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 9-14 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-24°С, в Феодосии — 24°С, Алуште — 24°С, Ялте — 24°С, в Евпатории — 24°С, Черноморском — 21°С, у берегов горы Карадаг — 22°С, в Керченском проливе — 22°С, в Азовском море — 24°С.





Понедельник, 2 сентября 2019 г. 188

Источник: Портал Информер