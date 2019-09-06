Прогноз погоды в Крыму и Севастополе 6 сентября

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-24°С, в Феодосии — 24°С, Алуште — 23°С, Ялте — 23°С, в Евпатории — 23°С, Черноморском — 22°С, у берегов горы Карадаг — 24°С, в Керченском проливе — 22°С, в Азовском море — 23°С.

В Керчи переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 24-26°С.

На Западном побережье ясно. Без осадков. Ветер северный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днём 25-297°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 27-29°С.

В Симферополе 6 сентября переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16ºС, днем 25-27ºС.

6 сентября в Севастополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза. Ветер северный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 25-27°С. Атмосферное давление ночью 757, днем 759 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 89%, днём 67%.

Путин захотел вмешаться в строительство Восточного Президент России Владимир Путин заявил о наличии большого количества вопросов к строительству космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС. «Там, к …



Прогноз погоды в Крыму и Севастополе 6 сентября 6 сентября в Севастополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза. Ветер северный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 …



Где в Севастополе не будет света 6 сентября В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов электроэнергия не будет подаваться в Морозовку и …



Необходимая инфраструктура на трассе «Таврида» появится до конца этого года Строительство инфраструктуры на новой трассе «Таврида» в Крыму начнется до конца 2019 года – первые контракты с инвесторами уже заключены. …

