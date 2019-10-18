Прогноз погоды в Севастополе и в Крыму на 18 октября

18 октября в Севастополе пасмурно. Во второй половине ночи и утром на побережье туман при видимости 500-1000 метров. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 18-20°С.

В Симферополе ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10ºС, днем 22-24ºС.

На Южном побережье Крыма и в Керчи также прогнозируется небольшая облачность без осадков. На ЮБК ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура воздуха ночью 15-17°С, днем 22-24°С. В Керчи ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 20-22С°.

Температура морской воды в Черном море в Феодосии, Алуште, Ялте и в районе горы Карадаг 18°, в Севастополе, Евпатории и в Черноморском — 17°, Евпатории 17°, в Керченском проливе и Азовском море— 16°.







Пятница, 18 октября 2019 г. 54

Источник: Портал Информер