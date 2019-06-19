Прогноз погоды в Севастополе и Крыму на 19 июня

19 июня 2019     26
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму на 19 июня

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20-22°С, днем +30-32°С. Атмосферное давление ночью м днем 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 79%, днём 48%.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, 19-20 июня в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе 19 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17-19ºС, днем +30-32ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +23-25°С, днем +30-32°С.

На Западном побережье малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +21-23°С, днём +29-31°С.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +23-25°С, днем +30-32°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 23-25°С, в Феодосии — 26°С, Алуште — 25°С, Ялте — 25°С, в Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, у берегов горы Карадаг — 25°С, в Керченском проливе — 25°С, в Азовском море — 25°С.

Источник: Портал Информер

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