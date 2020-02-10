Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 10 февраля

В Севастополе ясно и без осадков. Ветер ночью восточный, 5-10 м/с, днем южный, 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем +3…+5º.Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление 774 мм. рт. ст. ночью, 770 мм. рт. ст. днём.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный, утром и днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11…-13°, днем 0…+2°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°, днем +3…+5°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. На дорогах города снежный накат, гололедица. Ветер ночью восточный, юго-восточный 5-10 м/с; днем южный 6-11 м/с, вечером порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°, днем 0…+2°.

Температура воды в Черном море: в Севастополе — 6°, Евпатории — 6°, Черноморском — 4°, Феодосии —7°, Алуште — 7°, Ялте — 8°, в р-не горы Карадаг — 6°, в Керченском проливе — 3°, в Азовском море — 3°.







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 68

Источник: Портал Информер