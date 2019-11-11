Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 11 ноября

11 ноября в Севастополе ясно и осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9-11°С, днем +19-21°С. Атмосферное давление ночью 761, днем 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 75%, днём 70%.
В Симферополе 11 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10-12ºС, днем +22-24ºС.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13-15°С, днем +19021°С.
На Западном побережье ясно. Без осадков. Ветер юго-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью +13-15°С, днём +17-19°С.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8-10°С, днем +17-19°С.
Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 15°С, в Феодосии — 14°С, Алуште — 16°С, Ялте — 17°С, в Евпатории — 15°С, Черноморском — 16°С, у берегов горы Карадаг — 15°С, в Керченском проливе — 13°С, в Азовском море — 14°С.
Понедельник, 11 ноября 2019 г. 142
Источник: Портал Информер