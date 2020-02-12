Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 12 февраля

12 февраля 2020     17
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 12 февраля

В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 17-22 м/с, во второй половине дня юго-западный, 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1-3°С, днем +8-10ºС. Атмосферное давление ночью 751, днем 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 87%, днём 62%.

В связи с прохождением фронтальных разделов, в Крыму ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра, 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

В Симферополе 12 февраля облачно. Временами дождь, мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер западный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°С.

На Южном берегу Крыма облачно. Дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Ветер западный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Температура воздуха +1-3°С.

На Западном побережье переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер западный, 10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3-5°С, днём +7-9°С.

В Керчи переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, ночью 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем — западный, 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +4-6°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 6°С, в Феодосии — 6°С, Алуште — 8°С, Ялте — 9°С, в Евпатории — 5°С, Черноморском — 5°С, у берегов горы Карадаг — 7°С, в Керченском проливе — 2°С, в Азовском море — 3°С.

Источник: Портал Информер

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