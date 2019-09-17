Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 17 сентября

17 сентября 2019     18
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 17 сентября

17 сентября в Севастополе переменная облачность. Ветер юго-западный 6-11м/с, днем порывы 14м/с. Температура воздуха ночью 12-14°С, днем 22-24°С. Атмосферное давление ночью 759 мм. рт. ст., днём 758 мм. рт. ст.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9-11ºС, днем 23-25ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 25-27°С.

На западном побережье полуострова переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-10 м/с. Температура воздуха ночью 18°С, днем 23°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 25-27°С

Температура воды в Черном море: в Севастополе 21-22°С, Евпатории 21°С, Черноморском 20°С, Феодосии 22°С, Алуште 22°С, Ялте 22°С, в р-не горы Карадаг 22°С, в Керченском проливе 20°С, в Азовском море 21°С.


Вторник, 17 сентября 2019 г. 135

Источник: Портал Информер

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