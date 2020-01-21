Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 21 января

21 января в Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°С, днем +1-3°С. Атмосферное давление ночью 774, днем 773 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 82%, днём 79%.

В Симферополе 21 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°С, днем +3-5°С.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +5-7°С.

На Западном побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 4-7 м/с. Температура воздуха ночью и днём +4-6°С.

В Керчи облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°С, днем +2-4°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 7°С, в Феодосии — 7°С, Алуште — 9°С, Ялте — 10°С, в Евпатории — 6°С, Черноморском — 6°С, у берегов горы Карадаг — 9°С, в Керченском проливе — 3°С, в Азовском море — 3°С.







Вторник, 21 января 2020 г. 40

Источник: Портал Информер