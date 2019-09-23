Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 23 сентября

Температура воды в море в Севастополе 19…21°, Евпатории 19°, Черноморском 19°, Феодосии 21°, Алуште 20°, Ялте 20°, в р-не горы Карадаг 19°, Севастополе 19…21°, Евпатории 19°, Черноморском 19°, в Керченском проливе 18°, в Азовском море 19°.

По 25 сентября в Крыму действует штормовое предупреждение, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…15°, днем 22…24°.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8…10º, днем 21…23º.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12…14°, днем 18…20°. Атмосферное давление 761 мм. рт. ст.

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