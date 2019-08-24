Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 24 августа

24 августа в Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный, 9-14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днем 31-33°С. Атмосферное давление ночью и днем 761 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 67%, днём 45%.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, в Симферополе 24 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23ºС, днем 32-34ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 27-29°С, днем 33-35°С.

На западном побережье ясно. Ветер северо-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью 24°С, днём 31°С.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25°С, днем 31-33°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 23-25°С, в Феодосии — 24°С, Алуште — 25°С, Ялте — 25°С, в Евпатории — 24°С, Черноморском — 22°С, у берегов горы Карадаг — 23°С, в Керченском проливе — 25°С, в Азовском море — 24°С.





Суббота, 24 августа 2019 г. 120

Источник: Портал Информер