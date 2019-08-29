Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 29 августа

29 августа 2019     16
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 29 августа

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 27-29°С. Атмосферное давление 761 мм. рт. ст. Влажность воздуха ночью 68%, днём 42%.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14-16ºС, днем 26-28°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 27-29°С.

На западном побережье ясно. Без осадков. Ветер северо-восточный 8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 21°С, днём 26°С.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С.

Температура воды в море в Севастополе 23…25°, Евпатории 23°, Черноморском 22°, Феодосии 25°, Алуште 24°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 24°, Черноморском 22°, в Керченском проливе 24°, в Азовском море 25°.


Четверг, 29 августа 2019 г. 5

Источник: Портал Информер

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Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 29 августа
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 29 августа

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 27-29°С. Атмосферное давление 761 мм. рт. ст. Влажность …


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