Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 3 сентября

3 сентября 2019     38
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 3 сентября

3 сентября в Севастополе ясно и без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°. Атмосферное давление 759 мм. рт. ст.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…16º, днем 30…32º.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 28…30°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 28…30°.

Температура воды в море в Севастополе 22…24°, Евпатории 23°, Черноморском 22°, Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 24°, в р-не горы Карадаг 24°, в Керченском проливе 22°, в Азовском море 24°.


Вторник, 3 сентября 2019 г. 39

Источник: Портал Информер

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