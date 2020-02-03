Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 3 февраля

3 февраля в Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер западный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8º, днем +10…+12°. Атмосферное давление 756 мм. рт. ст. ночью, 753 мм. рт. ст. днём. Влажность 91% ночью, 93% днём.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°; днем +9…+11°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь, днем местами сильный. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°; днем +10…+12º.
В Керчи переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, днем местами порывы 20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +10…+12°.
Температура воды в Черном море: в районе Севастополя 8-9°, Евпатории 7°, Черноморском 6°, Феодосии 9°, Алуште 9°, Ялте 9°, в р-не горы Карадаг 9°, в Керченском проливе 5°, в Азовском море 5°.
Понедельник, 3 февраля 2020 г. 15
Источник: Портал Информер