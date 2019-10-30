Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 30 октября

30 октября в Севастополе облачно. Днем небольшой дождь, в первой половине ночи туман.

Ветер ночью западный, 6-11 м/с, утром и днем северо-восточный, 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9-11°С. Атмосферное давление ночью 760, днем 763 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 89%, днём 80%.

После продолжительной сухой, теплой погоды, в связи с прохождением холодного фронта, 30-31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. 30 и 31 октября — дожди, в горах с мокрым снегом. 31 октября и 1 ноября — понижение максимальной температуры воздуха до 5-10° тепла, минимальной — до 2-5° мороза, на побережье — 2-5° тепла.

В Симферополе 30 октября облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью западный, днем северо-восточный, 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5-7ºС, днем +9-11ºС.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью западный, днем северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10-12°С.

На Западном побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +6-8°С, днём +13-15°С.

В Керчи облачно. Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 3-8 м/с, днем северный, 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +9-11°С, днем +12-14°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 19-20°С, в Феодосии — 17°С, Алуште — 18°С, Ялте — 18°С, в Евпатории — 16°С, Черноморском — 16°С, у берегов горы Карадаг — 18°С, в Керченском проливе — 15°С, в Азовском море — 16°С.







Среда, 30 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер