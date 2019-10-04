Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 4 октября

4 октября в Севастополе переменная облачность. Ветер южный 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°С, днем 22-24°С. Атмосферное давление 755 мм. рт. ст.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 14-16ºС, днем 25-27ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°С, днем 23-25°С.

На западном побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 19-20°С, днём 18-23°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды в Севастополе 19-20°С, Евпатории 19°С, Черноморском 17°С, Феодосии 20°С, Алуште 20°С, Ялте 20°С, в р-не горы Карадаг 20°С, в Керченском проливе 17°С, в Азовском море 17°С.





Пятница, 4 октября 2019 г. 141

Источник: Портал Информер