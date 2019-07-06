Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 6 июля

Температура воды в море: в Севастополе — 23…25°С, Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, Феодосии — 22°С, Алуште — 22°С, Ялте — 24°С, в р-не горы Карадаг — 21°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 25°С, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°С; днем 28…30°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С; днем 27…29°С.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17ºС, днем 28…30ºС.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°С, днем 27…29°С. Атмосферное давление ночью 759 мм. рт. ст. и днём 757 мм. рт. ст.

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