Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 6 июля

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°С, днем 27…29°С. Атмосферное давление ночью 759 мм. рт. ст. и днём 757 мм. рт. ст.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17ºС, днем 28…30ºС.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С; днем 27…29°С.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°С; днем 28…30°С.
Температура воды в море: в Севастополе — 23…25°С, Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, Феодосии — 22°С, Алуште — 22°С, Ялте — 24°С, в р-не горы Карадаг — 21°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 25°С, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Источник: Портал Информер