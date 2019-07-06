Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 6 июля

6 июля 2019     28
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 6 июля

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°С, днем 27…29°С. Атмосферное давление ночью 759 мм. рт. ст. и днём 757 мм. рт. ст.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…17ºС, днем 28…30ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°С; днем 27…29°С.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 2-7 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°С; днем 28…30°С.

Температура воды в море: в Севастополе — 23…25°С, Евпатории — 24°С, Черноморском — 23°С, Феодосии — 22°С, Алуште — 22°С, Ялте — 24°С, в р-не горы Карадаг — 21°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 25°С, сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

В Крыму горит трава - 27 случаев за сутки
В Крыму горит трава – 27 случаев за сутки

За последние сутки пожарные тушили возгорания на территориях от 100 квадратных метров до 1.2 гектаров Об этом рассказал министр чрезвычайных …


Губернатор Иркутской области сбежал от вопроса про деньги для подтопленцев
Губернатор Иркутской области сбежал от вопроса про деньги для подтопленцев

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не стал отвечать на вопросы журналистов, касающихся отсутствия компенсации пострадавшим при наводнении, которые жили на …


Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 6 июля
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 6 июля

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°С, днем 27…29°С. Атмосферное …


Видео задержания Луизы, которая похитила 23 миллиона и сбежала
Видео задержания Луизы, которая похитила 23 миллиона и сбежала

Сотрудница банка Луиза Хайруллина, похитившая 23 миллиона рублей, была задержана на съемной квартире в Казани. МВД уже опубликовало видео задержания женщины. [embedded content] …


Стихийную торговлю за Птичьим рынком парализовал визит ветеринаров и МВД
Стихийную торговлю за Птичьим рынком парализовал визит ветеринаров и МВД

Рейд специалистов управления ветеринарии и МВД закончился для предпринимателя штрафом. Проверяют ветеринарные документы – на животных и продукты животного происхождения. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты