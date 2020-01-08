Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 8 января

8 января в Севастополе облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 12-17 м/с. Температура воздуха ночью до 2°С мороза, днем +1…+3°С. Атмосферное давление ночью и днем 764 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 89%, днем 82%.

В Симферополе 8 января облачно. Ночью и утром возможны небольшой снег, туман и гололедица. Днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°С, днем 0…+2°С.

На Южном берегу Крыма облачно, местами мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +6…+8°С.

На Западном побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°С, днем +3-5°С.

В Керчи облачно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°С, днем +2…+4°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 9°С, в Феодосии — 10°С, Алуште — 11°С, Ялте — 11°С, в Евпатории — 8°С, Черноморском — 7°С, у берегов горы Карадаг — 10°С, в Керченском проливе — 6°С, в Азовском море — 5°С.







Среда, 8 января 2020 г. 1

Источник: Портал Информер