Прогноз погоды и температура воды в Чёрном море на 21 июля в Крыму и Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. Атмосферное давление ночью и днем 761 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 86%, днём 66%.

В Симферополе 21 июля небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17ºС, днем 30-32ºС.

На Южном берегу Крыма небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-23°С, днем 27-32°С.

На Западном побережье ясно. Без осадков. Ветер западный, 5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днём 28-30°С.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, 5-10, днем 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-23°С, в Феодосии — 23°С, Алуште — 22°С, Ялте — 22°С, в Евпатории — 22°С, Черноморском — 23°С, у берегов горы Карадаг — 22°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 25°С.