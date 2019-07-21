Прогноз погоды и температура воды в Чёрном море на 21 июля в Крыму и Севастополе

21 июля 2019     21
Прогноз погоды и температура воды в Чёрном море на 21 июля в Крыму и Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С. Атмосферное давление ночью и днем 761 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 86%, днём 66%.

В Симферополе 21 июля небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17ºС, днем 30-32ºС.

На Южном берегу Крыма небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-23°С, днем 27-32°С.

На Западном побережье ясно. Без осадков. Ветер западный, 5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, днём 28-30°С.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, 5-10, днем 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-23°С, в Феодосии — 23°С, Алуште — 22°С, Ялте — 22°С, в Евпатории — 22°С, Черноморском — 23°С, у берегов горы Карадаг — 22°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 25°С.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

В Коктебеле на фестивале учат повышать культуру винопития
В Коктебеле на фестивале учат повышать культуру винопития

Уже в третий раз Коктебель принимает эногастрономический Фестиваль «IN VINO VERITAS». Сюда приехали туристы как со всей России, так и …


Самозахват и нецелевое использование – результаты рейда по объектам недвижимости
Самозахват и нецелевое использование – результаты рейда по объектам недвижимости

Насколько предприниматели Севастополя соблюдают правила использования объектов недвижимости? Это продолжают выяснять инспекторы департамента по имущественным и земельным отношениям. Как проходит …


Афиша событий “Театральной улицы” Севастополя
Афиша событий “Театральной улицы” Севастополя

22 июля, 20:00 – литературный вечер от проекта «Литверг». Стихи и проза о Севастополе и не только. 24 июля, 19:00 …


Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани. Соответствующее решение было принято …


Прогноз погоды и температура воды в Чёрном море на 21 июля в Крыму и Севастополе
Прогноз погоды и температура воды в Чёрном море на 21 июля в Крыму и Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный, 5-10 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты