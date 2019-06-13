Прогноз погоды на 13 июня в Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе переменная облачность. Днем и вечером – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью +19-21°С, днем +27-29°С. Атмосферное давление ночью 757, днем 755 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью и днём 80%.
Источник: Портал Информер
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