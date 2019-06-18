Прогноз погоды на 18 июня в Крыму и Севастополе

18 июня 2019     19
Прогноз погоды на 18 июня в Крыму и Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в городе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20-22°С, днем +30-32°С. Атмосферное давление ночью 757, днем 758 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 80%, днём 60%.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, 18-20 июня в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе 18 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +16-18ºС, днем +29-31ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +23-25°С, днем +29-31°С

На Западном побережье ясно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха ночью +20-22°С, днём +27-29°С.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с Температура воздуха ночью +20-22°С, днем +30-32°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-23°С, в Феодосии — 25°С, Алуште — 24°С, Ялте — 24°С, в Евпатории — 22°С, Черноморском — 22°С, у берегов горы Карадаг — 24°С, в Керченском проливе — 26°С, в Азовском море — 24°С.

Источник: Портал Информер

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