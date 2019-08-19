Прогноз погоды на 19 августа в Крыму и Севастополе

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 22-24°С, в Феодосии — 23°С, Алуште — 23°С, Ялте — 24°С, в Евпатории — 23°С, Черноморском — 21°С, у берегов горы Карадаг — 24°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 24°С.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью и утром временами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19-21°С, днем 27-29°С.

В Симферополе 19 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14-16ºС, днем 27-29ºС.

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