Прогноз погоды на 5 июня в Крыму и Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня в городе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +26-28°С. Атмосферное давление ночью 759, днем 757 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 76%, днём 80%.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В течение суток 5 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17-19ºС, днем +29-31ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +26-28°С.

На Западном побережье ясно. Без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +20-22°С, днём +28-30°С.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +17-19°С, днем +30-32°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 21-22°С, в Феодосии — 21°С, Алуште — 20°С, Ялте — 19°С, в Евпатории — 23°С, Черноморском — 22°С, у берегов горы Карадаг — 19°С, в Керченском проливе — 23°С, в Азовском море — 24°С.