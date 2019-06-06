Прогноз погоды на 6 июня в Крыму и Севастополе

6 июня 2019     26
Прогноз погоды на 6 июня в Крыму и Севастополе

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в городе переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь, в целом — без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +26-28°С. Атмосферное давление ночью и днем 758 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха ночью 76%, днём 80%.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем 6 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17-19ºС, днем +30-32ºС.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19-21°С, днем +27-29°С.

На Западном побережье переменная облачность, дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +20-22°С, днём +27-29°С.

В Керчи переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +28-30°С.

Температура морской воды в Чёрном море: в Севастополе — 21-22°С, в Феодосии — 23°С, Алуште — 20°С, Ялте — 21°С, в Евпатории — 23°С, Черноморском — 23°С, у берегов горы Карадаг — 19°С, в Керченском проливе — 24°С, в Азовском море — 23°С.

Источник: Портал Информер

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