Прогноз погоды 8 июля в Крыму и Севастополе

Источник: Портал Информер
Источник: Портал Информер
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Как тебе такое «Единая Россия»-3?!
Как стало известно редакции “ИНФОРМЕРа” от хорошо осведомленного источника, бизнесмен Алексей Чалый, 8 июля подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Законодательного …
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«ИнтерСтрой» достроил многострадальный дом в Севастополе (ФОТО, ВИДЕО)
История многострадального дома по ул. Корчагина,19б началась в 2007 году. Тогда строительная компания «Югмонолитспецстрой» начала строительство элитного жилья по невысоким …
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В МИД РФ осудили выпады грузинского телеведущего в адрес Путина
Министерство иностранных дел РФ категорически осудило неприемлемые выпады в адрес президента России Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави 2», назвав …
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Новгородская область организует поставки в сотню стран
Новгородская область планирует расширить географию экспортных поставок более чем на 100 стран к 2024 году. К этому будут привлекать представителей …
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Где в Севастополе не будет света 8 июля
Источник: Портал Информер