Прогноз погоды 8 июля в Крыму и Севастополе

Как тебе такое «Единая Россия»-3?! Как стало известно редакции “ИНФОРМЕРа” от хорошо осведомленного источника, бизнесмен Алексей Чалый, 8 июля подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Законодательного …



«ИнтерСтрой» достроил многострадальный дом в Севастополе (ФОТО, ВИДЕО) История многострадального дома по ул. Корчагина,19б началась в 2007 году. Тогда строительная компания «Югмонолитспецстрой» начала строительство элитного жилья по невысоким …



В МИД РФ осудили выпады грузинского телеведущего в адрес Путина Министерство иностранных дел РФ категорически осудило неприемлемые выпады в адрес президента России Владимира Путина на грузинском телеканале «Рустави 2», назвав …

