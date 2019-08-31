Проголосуй сейчас и поддержи своего кандидата на выборах в Законодательное собрание Севастополя на 8-м избирательном округе (ГОЛОСОВАНИЕ)

В восьмой избирательный округ входит Северная сторона Севастополя.

На данном округе бесспорным лидером является Михаил Брицын.

Единственным конкурентов, который может поспорить с Брицыным за голос избирателей, это кандидат от КПРФ Алексей Гладких. Но имея неплохие шансы перед выборами, Гладких не сумел донести свою программу до избирателя.

За третье место, по мнению редакции, может побороться самовыдвиженец Александр Кулагин.

И это будет хороший урок для будущих депутатов Заксобрания. Ведь, начинать работать на округе надо с момента своего избрания, а не за две недели до выборов

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Суббота, 31 августа 2019 г. 317

Источник: Портал Информер